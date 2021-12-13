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Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi belli oldu

Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi belli oldu

Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi belli oldu. Bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Bilic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi Bilic oldu. Sarı-lacivertli yönetim kötü gidişatın devam etmesi halinde Slaven Bilic ile kontak kuracağı öğrenildi.

KABUL ETMEYE HAZIR
Fanatik'in haberine göre; Hırvat hocanın seçenekleri arasında favori olarak 1 numaraya Fenerbahçe ’yi koyduğu öğrenildi. Kanarya’nın, sezonun ilk yarısını tamamlamasının ardından zaten oluşan ortamdan artık rahatsız olan Pereira ile yollarını ayırması bekleniyor. Temasa geçilecek ilk isim ise Bilic olacak.

Etiketler Fenerbahçe alternatif fenerbahçe bilic
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