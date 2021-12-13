Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi belli oldu. Bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Bilic'in Fenerbahçe'ye yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Pereira'nın alternatifi Bilic oldu. Sarı-lacivertli yönetim kötü gidişatın devam etmesi halinde Slaven Bilic ile kontak kuracağı öğrenildi.

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Fanatik'in haberine göre; Hırvat hocanın seçenekleri arasında favori olarak 1 numaraya Fenerbahçe ’yi koyduğu öğrenildi. Kanarya’nın, sezonun ilk yarısını tamamlamasının ardından zaten oluşan ortamdan artık rahatsız olan Pereira ile yollarını ayırması bekleniyor. Temasa geçilecek ilk isim ise Bilic olacak.