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Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi maçı için yoğun mesai

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi maçı için yoğun mesai
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu’nda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Sarı-lacivertli takım 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de bu maçın hazırlıkları sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

 Ardından pas çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sar-lacivertliler, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç
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