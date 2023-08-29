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Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Michy Batshuayi yerine geliyor

Fenerbahçe'de sürpriz transfer: Michy Batshuayi yerine geliyor
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Yeni sezonda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. 

Kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de 6 numara transferi beklenirken sarı lacivertli kulüpten sürpriz bir hamle geldi.

ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe'nin son olarak Rangers forması giyen serbest statüdeki Alfredo Morelos ile her konudan anlaşma sağladığı belirtildi.

Sarı lacivertliler, Morelos hamlesini talipleri olan ve ayrılık ihtimali bulunan Michy Batshuayi nedeniyle yaptı.

Her konuda anlaşma sağlanan Kolombiyalı santrforun bu gece 01.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

KENT İLE BİRLİKTE OYNADI

27 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

BATSHUAYI'YE İZİN ÇIKACAK

Sarı lacivertlilerin Morelos transferinin ardından Belçikalı golcünün ayrılığına izin vermesi bekleniyor.

Rangers'ta 2017-2023 yılları arasında forma giyen Alfredo Morelos, 269 maça çıkarken 124 gol ve 58 asistlik katkı yaptı. 

Etiketler fenerbahçe transfer forvet
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