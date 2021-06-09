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  4. Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları son sürat devam ederken yeni sezon planlamasına göre takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük temizlik var. Kadrosunda 17 yabancı bulunan sarı-lacivertliler bu sayıyı yarı oranına indirmek için harekete geçti.

EN AZ 9 FUTBOLCU GİDECEK
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, TFF'nin, yabancı kararını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından beklemeye geçerken önlemlerini de alıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte toplam 17 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, bunların en az 9'unu gönderecek.

YENİ TRANSFERİN ÖNÜ AÇILACAK
Zanka, Dirar, Frey ve Ademi düşünülmüyor. Lemos, Çaykur Rizespor'a kiralık gitmeye hazırlanıyor. Samatta, Thiam, Perotti, Novak gibi isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Böylelikle yeni transferler ve yabancı kuralıyla ilgili rahatlama sağlanmış olacak.

Sabah

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe futbolcu transfer
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