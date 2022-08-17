Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: Beğeni butonu çöktü

Fenerbahçe'den performansıyla her kesimden alkış toplayan Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler ile ilgili bir paylaşım geldi.

Süper Lig’in 2. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 6-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de karşılaşmanın yıldızı, 17 yaşındaki müthiş yetenek Arda Güler olmuştu. Genç yıldız, 68. dakikada oyuna dahil olurken, takımına 2 gol katkısı sağlamış ve gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı.

505 DAKİKADA 5 GOL 5 ASİST

2021-22 sezonuyla beraber Fenerbahçe’de resmi maçlarda süre almaya başlayan Arda Güler, 20 karşılaşmada forma giydi. Bu 20 karşılaşmanın sadece 3 tanesinde ilk 11’de yer alan Arda, toplamda 505 dakika sahada kaldı. Arda sırasıyla Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus gibi hocalar tarafından sahaya sürüldü. 505 dakikada 5 gol, 5 asist yapan 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Arda Güler’in sarı-lacivertlilerle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM!

Arda Güler oyunuyla birçok Avrupa kulübünün de radarına girmeyi başarırken, Sarı-Lacivertli takım genç yıldızı için flaş bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kasımpaşa'ya attığı ilk golü farklı bir bakış açısıyla paylaşırken, '???? Konsol oyunu oynarmış gibi ????' notunu düştü.

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