  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira Türkiye'ye geri dönüyor

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Corinthians macerası kısa sürecek. Kendi isteğiyle Brezilya'ya giden ve sözleşme imzalayan Preira, sezon sonunda ülkeden ayrılacak.

BREZİLYA'DA MUTLU DEĞİL

Yakın çevresine Brezilya'da mutlu olmadığını ifade eden Vitor Pereira, takımdan kesin olarak ayrılma kararı aldı.

AİLEVİ SEBEPLER...

Globo'dan yer alan habere göre; Vitor Pereira, ailevi sebeplerle Corinthians ile sözleşmesini yenilemeyecek. Vitor Pereira için Türkiye iddiaları haberin detaylarında yer aldı.

Etiketler Vitor Pereira türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen Galatasaraylıları çıldırttı
Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık...
Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise...
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir... 4 ildeki son seçim anketi açıklandı!
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok: 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...
Enflasyon 24 yılın rekorunu kırınca bakın devlet kanalı TRT ne yaptı!
Omicron’un yeni varyantı çıktı! Uzmanlardan kırmızı alarm
Cem Küçük, Ersan Şen'i çılgına çevirdi: ''Ya utan Cem ya, yeter artık''
Adriana Lima 3'üncü kez anne oldu