Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira Türkiye'ye geri dönüyor

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Corinthians macerası kısa sürecek. Kendi isteğiyle Brezilya'ya giden ve sözleşme imzalayan Preira, sezon sonunda ülkeden ayrılacak.

BREZİLYA'DA MUTLU DEĞİL

Yakın çevresine Brezilya'da mutlu olmadığını ifade eden Vitor Pereira, takımdan kesin olarak ayrılma kararı aldı.

AİLEVİ SEBEPLER...

Globo'dan yer alan habere göre; Vitor Pereira, ailevi sebeplerle Corinthians ile sözleşmesini yenilemeyecek. Vitor Pereira için Türkiye iddiaları haberin detaylarında yer aldı.