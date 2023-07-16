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  4. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!
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Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran ve adı Beşiktaş ile anılan 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan Sırp oyuncu Dusan Tadic ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Dusan Tadic, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 

Sırp oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe dusan tadic
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