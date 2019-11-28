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  4. 28 Kasım 2019 14:56

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi müjdesi

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vedat Muriqi ile ilgili müjdeli bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi müjdesi
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı'na gitmeyen ve Süper Lig'de Yeni Malatya maçında da forma giyemeyen Vedat Muriqi ile ilgili sarı lacivertlilerden müjdeli haber geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacakları Göztepe maçına hazırlanan Fenerbahçe'de bugünkü idmana sakatlığı nedeniyle takımla birlikte yer alamayan Vedat Muriqi de katıldı.

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından 'Acaba kim geri döndü?' diyerek paylaştığı fotoğrafla Kosovalı futbolcunun dönüş müjdesini verdi. Golcü futbolcunun Cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı kafilesinde yer alması ve hazır olması durumunda da maçta oynaması bekleniyor.


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