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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan dünya evine girdi

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girerken şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. 

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, hayatını Rojin Haspolat ile birleştirdi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın deneyimli futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. 

FENERBAHÇE'DEN 19.07 AYAR ALYANS
Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin...  

Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz.

Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."

Etiketler ozan tufan dünya evi evlilik fenerbahçe
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