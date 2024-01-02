Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz 1. Lig'e gidiyor

Galatasaray alt yapısından yetişen ve buradan Marsilya'nın yolunu tutan sonrasında ise Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe için de birçok isim yazılıp çizilirken, takımdan gönderilmesi beklenen isimler de netleşmeye başladı.

Sarı-Lacivertliler'in daha önce Marsilya'da da forma giyen ve buradan 1.40 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya kattığı 20 yaşındaki genç yıldız Bartuğ Elmaz, için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TUNCAY ŞANLI İSTİYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden olan ve sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlayan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın da onay verdiği isim için temaslar başladı.

GELİŞMEK İÇİN KABUL ETTİ

Bartuğ Elmaz, forma giyemese bile Fenerbahçe'nin A Takımı'nda olmaktan memnun. Dünya yıldızlarıyla birlikte antrenman yapan genç futbolcu, Kanarya'dan bonservisiyle birlikte ayrılmayı düşünmüyor. Ancak gelişimi için kiralık olarak farklı bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor. Bu sebeple Sakaryaspor'un kendisine olan ilgisi onu memnun ediyor.