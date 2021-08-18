Fenerbahçe'nin yeni forması tanıtıldı: Eleştiri yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe'nin alternatif forması özel bir lansmanla tanıtılırken taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe'de iç saha ve deplasman formalarının tanıtılmasının ardından alternatif forma da görücüye çıktı. Formadaki göğüs sponsorunun çok ön planda olduğunu belirten sarı-lacivertli taraftarlar, yeni formaları sıcak karşılamadı.
FORMA SINIFTA KALDI
Sosyal medyada yeni çıkan alternatif formaya isyan eden taraftarlar acımasızca eleştirilerde bulundu. Göğüs sponsorunun isminin kulüp isminden daha büyük yazıldığına dikkat çeken sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı, formaya geçer not vermedi.
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