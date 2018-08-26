Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da

Fenerbahçe’nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian, İstanbul’a geldi.

29 yaşındaki futbolcu, Frankfurt’tan kalkan uçakla TSİ 19.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Marco Fabian’ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş karşıladı.

Fabian, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Yıldız ismin yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MARCO FABIAN KİMDİR?

2007 yılında Guadalajara’nın yedek takımıyla profesyonel kariyerine başlayan Fabian, bir sene sonra bir başka Meksika takımı Chivas’a transfer oldu.

2014’te Cruz Azul’da bir sezon kiralık forma giyen Fabian, 2016 yılında 3.7 milyon Euro’ya Almanya’nın E. Frankfurt takımına transfer oldu.

Meksikalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamazken 2018 Dünya Kupası’nda milli takım kadrosuna girmeyi de başaramadı.

Uzak mesafeden çektiği isabetli şutlarla rakiplerine zor anlar yaşatan Fabian, duran toplarda da oldukça başarılı bir isim.

Zaman zaman kanat bölgesinde de forma şansı bulan Fabian genellikle 10 numara pozisyonunda oynuyor ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.