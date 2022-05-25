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Fenerbahçe'nin yıldızı askere gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı askere gidiyor

Sarı-Lacivertlilerde sergilediği performansla yıldızı parlayan ve birçok takımın listesinde yer alan Güney Koreli Kim Min-Jae, yeni sezon öncesinde askere gidecek.

Fenerbahçe 'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından 3 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Güney Koreli Kim Min-Jae sergilediği performansla göz doldurdu ve transferin gözdesi oldu.

İngiltere Premier Lig takımı Everton ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde olan Kim Min-Jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek.

MADALYA KAZANDI, ASKERLİĞİ 3 HAFTAYA İNDİ

Güney Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya Oyunları'nda ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-Jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi.

25 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor.

KİM MİN-JAE'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki savunmacı bu sezon sarı lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Etiketler asker fenerbahçe yıldız
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