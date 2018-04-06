FIFA'dan 3 yeni kural !

FIFA ilk olarak 3 önemli değişiklik için kolları sıvarken bunun işleyişini görmek için genç takımların maçlarında denemelere başladı.

İşte 3 yeni kural:

SAHAYI EN YAKIN YERDEN TERK ET : Yeni kurala göre oyundan alınmalarda vakit geçirmeye yönelik hamleleri ortadan kaldıracak. Sahanın en ücra yerinde olan futbolcu oyundan alındığında belli bir noktaya gelmeden hakemin işaret edeceği en yakın yerden sahayı terk edebilecek.

TEKNİK DİREKTÖRE ÖNCE SARI KART : Hakemler mevcut kuralda uygunsuz hareketleri nedeniyle teknik direktörleri direkt olarak tribüne gönderiyordu. Yeni kurala göre önce sarı kart gösterecek. Eğer teknik adam uygunsuz hareketlerine devam etmeyi sürdürürse, ihraç gelecek.

KALE VURUŞU CEZA SAHASI İÇİNE DE KULLANILABİLECEK : Eski kuralda aut atışının ceza alanı dışına yapılması, top ceza alanı dışına çıkmazsa atışın tekrar edilmesi gerekiyordu. Artık aut ceza sahası içine de kullanılabilecek ancak ikinci oyuncu topa değmeden rakip oyuncu ceza sahasına giremeyecek.