  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. FIFA'dan iki Türk kulübüne puan silme cezası

FIFA'dan iki Türk kulübüne puan silme cezası

FIFA'dan iki Türk kulübüne puan silme cezası
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) FIFA'nın Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.

- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Etiketler Giresunspor Yeni Malatyaspor FIFA Giresunspor yeni malatyaspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Devlet Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu Devlet Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Tersine göç başladı: 8 yıl sonra Suriye'deki evlerine geri döndüler Tersine göç başladı: 8 yıl sonra Suriye'deki evlerine geri döndüler
Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü? Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü? Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı 15 yıllık birikimini 30 dakikada kaybetti 15 yıllık birikimini 30 dakikada kaybetti Esad'ın ölüm zindanları ortaya çıktı Esad'ın ölüm zindanları ortaya çıktı İstanbul'da takıntılı sapık dehşeti: Taşınan genç kadını takip edip kurşun yağdırdı İstanbul'da takıntılı sapık dehşeti: Taşınan genç kadını takip edip kurşun yağdırdı Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Suriye'nin geçici lideri belli oldu Suriye'nin geçici lideri belli oldu