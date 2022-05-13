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Fransız devinden Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi

Fransız devinden Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu teklifi

Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a ilk teklifini sundu. Galatasaray teklifi ucuz bulduğu için kabul etmeden masadan kalktı.

Fransız kulübü Olimpik Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

EN AZ 27 MİLYON EURO

Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği ve hatta İstanbul'a kadar geldiği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 27 milyon euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME ÇOK YAKINDA

Lyonlu yetkililer, bu ilk görüşmenin ardından beklemeye geçti ancak ikinci hamle için daha fazla beklememe kararı aldı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

21 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.

Etiketler galatasaray aktürkoğlu
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