  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Futbolculardan Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya protesto

Futbolculardan Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya protesto

Futbolculardan Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya protesto
Güncelleme:

Gaziantep FK-Adana Demirspor maçında hakem ilk düdüğü çaldıktan hemen sonra futbolcular, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınayarak alkışlarla protesto etti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Ç.Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı nedeniyle süresiz ertelenen ligler tekrar başladı. Trendyol Süper Ligi'nimn 17. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep FK-Adana Demirspor maçında ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı.

Maç öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Bahattin Şimşek'e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İki takım futbolcuları ise Bahattin Şimşek'in ilk düdüğü sonrası ilginç bir protestoya imza attı.

İlk düdük sonrası bir süre topa hareketlenmeyen Gaziantep FK ve Adana Demirspor futbolcuları, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya alkışla tepki gösterdi. Futbolcular, kısa süreli protestonun ardından oyunu hareketlendirdi.

Etiketler futbolcu protesto saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e ''bunları bilmeye hakkın var'' Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e ''bunları bilmeye hakkın var'' Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını yurt dışına taşıyor Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını yurt dışına taşıyor Eşine boşanma davası açan adamın hayatı kabusa döndü Eşine boşanma davası açan adamın hayatı kabusa döndü RTÜK sonunda spor programlarına el attı RTÜK sonunda spor programlarına el attı Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza