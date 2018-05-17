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  4. 17 Mayıs 2018 11:06

Futbolun efsanesi Maradona başkan oldu !

Futbolun efsane isimlerinden Diego Maradona, Belarus takımı Dinamo Brest ile 3 yıllık 'başkanlık anlaşması' imzaladı.

Futbolun efsanesi Maradona başkan oldu !
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Futbol tarihine hem saha içi hem de saha dışında yaptıklarıyla geçen Arjantinli Armando Diego Maradona, kariyerine farklı bir şekilde devam edecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, teknik direktörlük görevini üstlendiği kulüplerde başarısız bir kariyeri olan Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Belarus kulübü Dinamo Brest’in başkanlığını yapacağını açıkladı.

 Dinamo Brest’le 3 yıllık anlaşma imzalayan Maradona, “Artık kulüp başkanı benim. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum,” dedi.

 Dinamo Brest ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda “Evet, Diego artık bizimle” diyerek anlaşmayı duyurdu.

 Maradona, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2. lig ekibi Al-Fuajirah’ın antrenörlüğünü yapıyordu.

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