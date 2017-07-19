Gael Kakuta Fransa'ya döndü

26 yaşındaki Fransız futbolcu Gael Kakuta son olarak Çin'de forma giyerken Amiens kulübü ile sözleşme imzaladı. Fransa'da en son 2012 yılında Dijon kulübünde forma giyen Gael Kakuta, yeniden ülkesine döndü.

Çin'in Hebei China Fortune takımında oynayan orta saha oyuncusu, 4 yıllığına Amiens'le anlaştı. Kakuta'yı bonservissiz kadrosuna katan Amiens, haberi sosyal medya üzerinden taraftarlarıyla paylaştı. Fransız futbolunun bir türlü olgunlaşamayan yıldızı olarak görülen Gael Kakuta'nın yeni takımındaki performansı merakla bekleniyor.