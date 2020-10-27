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  4. 27 Ekim 2020 19:57

Galatasaray-Ankaragücü maçı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Perşembe günü Kovid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz." açıklamalarında bulundu.

Galatasaray-Ankaragücü maçı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Perşembe günü koronavirüs test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz." açıklamasını yaptı.

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