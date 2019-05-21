Galatasaray Douglas transferinde sona geldi!

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas transferinde sona geldi.

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray, bonservisi Barcelona'da bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Sivas maçı sonrasında son kez masaya oturacak.

Galatasaray'ın oyuncunun menajeri ile yapacağı son görüşmenin ardından transferi resmen açıklayacağı da kaydedildi.

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GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ DOUGLAS'IN KARİYERİ

Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Goias'ta başlayan Douglas, 2011'de Sao Paulo'ya, 2014'te de oradan 4 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona'da forma şansı bulamayan Samcabı, sırasıyla Gijon ve Benfica'dan sonra Sivasspor'a kiralandı.

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Sivasspor'da 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

