Galatasaray, Eyüp Aydın transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Bayern Münih alt yapısında forma giyen Türk orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Galatasaray, Bayern Münih'in 19 yaşındaki Türk ön liberosu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızı kulüpten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir."

SÜPER LİG'DE "YERLİ OYUNCU" STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Bayern Münih'in 4. Lig'de mücadele eden 2. takımıyla 54 maça çıkan 19 yaşındaki ön libero, bu maçlarda 4 gol atıp 10 da asist üretti.

U15 ve U16 düzeyinde Almanya forması giyen Eyüp Aydın, A Milli Takım düzeyinde henüz tercih yapmadığı için Süper Lig'de "yerli oyuncu" statüsünde oynayacak.