Galatasaray Gökdeniz Gürpüz transferini açıkladı

Galatasaray, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.02.2006 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

GÖKDENİZ GÜRPÜZ'ÜN İSTATİSTİKLERİ

Merkez orta sahada görev yapan Gökdeniz Gürpüz, Borussia Dortmund'un 17 yaş altı takımında 31 maçta 5 gol - 5 asist üretmişti.

Daha önce Almanya U16'da forma giyen Gökdeniz, geçtiğimiz sezon tercihini Türkiye U17 takımından yana kullanmış ve 9 maçta 2 gol - 4 asist üretmişti.