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  4. Galatasaray Lazio maçında 1'ler belli oldu

Galatasaray Lazio maçında 1'ler belli oldu

Galatasaray Lazio maçında 1'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yla karşılaşırken maçın 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açıyor. Türk Telekon Stadı'nda oynanacak maç EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

Etiketler Galatasaray LAZİO GALATASARAY
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