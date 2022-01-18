Galatasaray Muslera'nın yerini çabuk doldurdu: İşte Aslan'ın yeni kalecisi

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetimden ilk iş olarak kaleci transferi istedi. Fernando Muslera'nın yokluğunu iyi bir kaleciyle doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar İspanyol çalıştırıcının raporu doğrultusunda aradığı yeni eldiveni Süper Lig'de buldu.

DOMENEC TORRENT TAKIMINDA GÖRMEK İSTİYOR

Arnavut basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor'un Manchester City'den kiraladığı kaleci Arihanet Muric'in transfer edilmesi için talimatı verdi. İspanyol çalıştırıcının 23 yaşındaki kaleciyi çok beğendiği ve takımında mutlaka görmek istediği belirtildi.

GALATASARAY ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Domenec Torrent'in isteği doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi ise Manchester City'nin genç kalecisi için düğmeye bastı. Şu anda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen genç eldiven için sarı-kırmızılılarda kiralama formülünü devreye sokacak.

MANCHESTER CITY'DE PROFESYONEL OLDU

23 yaşındaki kaleci sırasıyla SC YF Juventus (-2009), FC Zürich (2009-2010), Grasshopper Club Zürich (2010-2015), Manchester City (2015-2017) takımlarının alt yapısında forma giydi. Kosovalı eldiven 2017 yazında Machester City'le profesyonel sözleşme imzaladı. NAC Breda, Nottingham Forest, Girona FC, Willem II takımlarında kiralık olarak forma giyen genç eldiven şu anda yine kiralık olarak Adana Demirspor forması giyiyor.