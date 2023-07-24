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Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı
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Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atan Galatasaray, yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı.

Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncunun maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Galatasaray Wilfried Zaha maliyet kap
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