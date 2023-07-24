Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı

Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atan Galatasaray, yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı.

Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncunun maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."