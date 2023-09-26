Galatasaray'a kötü haber: Shaktar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray Kulübü, Shaktar Donetsk'in, Tete ve sarı-kırmızılı takımı, futbolcunun transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Ukrayna Kulübü Shaktar Donetsk'in Tete'nin transferiyle ilgili FIFA'ya başvuru yaptığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray Kulübü boşta olan futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamış, Brezilyalı isme her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödeneceğini KAP'a bildirmişti. Ukrayna ekibi ise futbolcunun sözleşme feshinin haksız olduğunu öne sürmüştü.