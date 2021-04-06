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Galatasaray'da 4 oyuncu daha koronaya yakalandı

Galatasaray Spor Kulübü, kadın basketbol takımında 4 oyuncusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: ''Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.''

Etiketler Galatasaray korona vaka galatasaray
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