Galatasaray'da 4 oyuncu daha koronaya yakalandı
Galatasaray Spor Kulübü, kadın basketbol takımında 4 oyuncusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipten 4 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: ''Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.''
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