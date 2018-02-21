Galatasaray'da Fernandao gelişmesi !

24 Aralık'ta oynanan Göztepe maçında sakatlanan Fernando, yaklaşık 2 ay takımdan ayrı kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Portekiz'e giden başarılı futbolcu, Galatasaray sağlık ekibinin verdiği özel programı uygulamıştı.Yaşadığı ciddi sakatlık döneminde ameliyatsız tedavinin tercih edilmesi, Fernando'nun daha uzun süre sahalardan uzak kalmasını önledi.



Teknik direktör Fatih Terim, Fernando ile yaptığı görüşmede takımın kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Galatasaray sağlık ekibiyle de görüşen Terim, Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında sık sık bilgi aldı. Fernando'nun Bursaspor maçında ilk 11'de olma ihtimali düşük olsa da geniş kadroda kendine yer bulma durumu oluştu. Fernando ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.