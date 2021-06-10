Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Selçuk İnan geçecek

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam ederken pazartesi günü, antrenör Selçuk İnan yönetiminde topbaşı yapacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenör Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan sarı-kırmızılar, 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı'nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadistanbul'daki şubesinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinde, hastane önünde medya mensupları için özel bir yer ayrılacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak."

SELÇUK İNAN KİMDİR?

1985 İskenderun doğumlu Selçuk İnan 36 yaşındadır. Esnaf bir babanın oğludur. Bakkalda çıraklık yapan İnan olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak oynamaya başladı. İnan, Zidane'yi kendisine örnek alıyordu. Performansıyla o dönem Antrenör Recep Altun'un dikkatini çekti ve Altun ile özel çalışmaya başladı. Futbolculuk hayali kuran İnan 14 yaşında Antrenör Mehmet Kurt'un tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor denemelerine gitti ve takım ile 3 aylığına anlaştı. Liseyi Çanakkade bitirdi. 2,5 sezon PAF takımda oynadı ardından takımın başına Metin Tekin'in geçmesiyle İnan, A takıma yükseldi.

9 Ocak 2006'da Manisaspor‘a geçiş yaptı. 2007-2008 sezonunda sergilediği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekti ve transfer listesine girdi. Selçuk İnan, ilk maçına Türkiye Kupası maçında Manisaspor karşısında çıktı. Sergilediği performansı ile dikkat çekti. A takımda devamlı oynayan İnan, ligde ilk maçına 10 Kasım 2002'de Konyaspor'un rakibi olarak çıktı. 1 Aralık 2002'de ilk golünü Antalyaspor'a attı. Selçuk İnan bahsi geçen sezon boyunca 2 gol attı. 20 lig, 1 kupa maçına çıktı.

Manisaspor ile 4,5 yıllık anlaşma yaptı. O zamanlarda kadroda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Ufuk Ceylan Sinan Kaloğlu, Sezer Öztürk, Hakan Balta, ve Ersan Gülüm gibi isimler vardı. İlk lig maçında İnan ilk golünü Sivasspor'a attı. Sezon boyunca 13 maça çıktı ve 3 gol attı. İnan sezon bitişine kadar gelen süre içerisinde birçok maçta yerini aldı.

6 Ağustos 2006'da Beşiktaş ile yapılan maçta takımının 1-0 kazandığı lig maçına katkı sağladı. Bahsi geçen sezondaki ilk golünü 19 Ağustos 2006'da Galatasaray ile berabere sona eren maçta gerçekleştirdi. Sezon boyunca 31 lig maçında forma giydi ve 3 gol attı. Ancak kendisi ve kulübü iyi başlangıçlar yapmasına rağmen ilerleyen zamanlarda performanslarda düşüş seyredildi. İnan, o sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci oyuncusu oldu ve Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı.