Galatasaray'da Tudor'dan sonra bir ayrılık daha !

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda yaşayan Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı. Gündemdeki ilk isim Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fanatik'in haberine göre teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Kırmızı siyahlılar, Ahmet Çalık'ı geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satmıştı.
Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.