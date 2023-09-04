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Galatasaray'dan KAP yağmuru: Bir transferi daha bitirdi

Galatasaray'dan KAP yağmuru: Bir transferi daha bitirdi
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Galatasaray, Davinson Sanchez'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer Davinson Sanchez
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