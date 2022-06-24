Galatasaray'dan Matias Vargas hamlesi

Okan Buruk'un resmi olarak açıklanmasından sonra transfer düğmesine basan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Yeni sezona Okan Buruk'un önderliğinde başlayacak olan Sarı-kırmızılı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Transferde sessiz kalan Cimbom, ilk hamlesinin kim olacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezon skor yükünü Kerem Aktürkoğlu'nun sırtına yükleyen sarı-kırmızılılar, yeni hocası Okan Buruk ile birlikte hücum yönü güçlü isimleri kadroya katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon orta sahada sıkıntılar yaşayan ve oyuncuların performansından memnun kalmayan taraftarı da memnun etmek amacıyla orta sahaya güçlü takviyeler yapılması bekleniyor.

Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün dönüşü ile birlikte kadro güçlenirken, geçen sezon Yunus'la birlikte Adana Demirspor'da ligi birbirine katan Matias Vargas da artık Aslan'ın hedefinde.

Geçen sezon 5 gol ve 13 asistle Akdeniz ekibini ilk sezonunda şaha kaldıran Arjantinli oyuncu, kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Espanyol'a geri döndü.

Vargas ile kurulan ilk temas olumlu geçerken aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynaması ve Yunus Akgün ile uyumu, sarı-kırmızılıları bu isme yöneltti.

Frikik golleriyle de fark yaratan tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'ın bu eksiğini de kapatması isteniyor.