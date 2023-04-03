Galatasaray'dan MHK Başkanı'na istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"