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Galatasaray'dan MHK Başkanı'na istifa çağrısı

Galatasaray'dan MHK Başkanı'na istifa çağrısı
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Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"

 

Etiketler lale orta mhk mhk başkanı galatasaray istifa
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