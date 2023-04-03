Galatasaray'dan MHK Başkanı'na istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"
Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa! pic.twitter.com/3wanbkYUk2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol