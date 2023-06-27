Galatasaray'ın forma sponsoru açıklandı

Galatasaray, forma göğüs sponsorluğu konusunda SIXT Rent A Car ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Sixt sponsorluğu Avrupa Liglerini kapsamayacak ve sözleşme euro üzerinden karşı gelen TL cinsinden olacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın hem stat hem de forma göğüs sponsoru SIXT Rent A Car oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray tarih yazacak, göğsünde SIXT olacak! 2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı’nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." denildi.

Avrupa’da forma göğüs sponsorluğu için Turkish Airlines favori konumda.