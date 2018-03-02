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  4. 02 Mart 2018 15:01

Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı !

Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin macerasının sonuna geldi. Yıldız futbolcunun Hebei China Fortuna ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Galatasaray'ın gözdesi serbest kaldı !
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Sevilla’dan bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor’da yarım sezon forma giyen Stephane Mbia, Ocak 2016’da Çin kulübü Hebei China Fortune’a transfer olmuştu.

Ara transfer döneminde adı Galatasaray’la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin Süper Ligi’ndeki macerasının da sonuna geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Mbia, kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Yıldız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

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