Galatasaray'ın Ianis Hagi için yaptığı transfer teklifi canlı yayında açıklandı!

Romanya U21 milli takım forması giyen Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için Romanya'dan, Galatasaray'la alakalı bir açıklama geldi. Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Ianis Hagi için Romanya Futbol Federasyonu eski başkanı Dragomir, Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde teklif olduğunu söyledi.

Dumitru Dragomir, "Bana göre Ianis Hagi'nin değeri 15 milyon euro'nun da üzerinde. Hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Türklerin oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığını duydum. Bu takım bence Galatasaray'dır" dedi.

Galatasaray'ın efsanevi ismi Hagi'den sonra oğlu Ianis için de girişimlerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine konuşan eski Rumen futbolcu Helmuth Duckadam ise, "Hagi'nin Ianis'i 8 milyon euro karşılığında bırakıp bırakmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Zira Galatasaray gibi her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takımdan söz ediyoruz" yorumunu yaptı.

"GALATASARAY'A HAYIR DEMEM"

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem" dedi. İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti.

2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, "Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina'dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim. Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şu an Viitorul da mutlu olduğunu ancak kariyeri için bir adım atmak istediğini vurgulayan Ianis, "Türkiye'de doğmuş olduğum için Türkiye'de oynamak da isterim ama ne olacağını zaman gösterecek" diye konuştu. Avrupa Şampiyonası U21 Elemeleri'nde oynanan maçta Romanya, İngiltere'yi 4-2 mağlup ederken Ianis Hagi müsabakada Romanya'nın 3. golünü atan isim oldu.

lANİS HAGİ KİMDİR?

Dünya futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Hagi’nin oğlu olan Ianis Hagi 1998 yılında Hagi’nin Türkiye’de olması sebebi ile İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hagi takımı alt yapısında futbol yaşantısına adım atmış ardından babasınında hem sahibi olduğu hemde teknik direktörlük yaptığı FC Viitorul takımına transfer olmuştur. 2016 yılında ise İtalyan takımı Fiorentina’nın renklerine kattığı Ianis Hagi her iki ayağınıda kullanabilmekte ve ofansif orta saha mevkiinde görev yapmaktadır.

Bugüne kadar Romanya U17 ve U21’e kadar tüm Milli Takım kategorilerinde forma giymiştir. Chira Hagi isminde bir kardeşi vardır. Baba tarafından aslen Romanya’ya göç eden Makedon asıllı bir ailenin evladıdır.



