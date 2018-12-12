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  4. 12 Aralık 2018 21:18

Galatasaraylı Mariano'yla Flamengo ilgileniyor

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano için Flamengo'nun teklife hazırlandığı belirtildi. Galatasaray'ın Mariano için yüksek bonservis isteyeceği ve bu transferin zorlaşacağı belirtildi.

Galatasaraylı Mariano'yla Flamengo ilgileniyor
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Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano için harekete geçti. Brezilyalı gazeteci Gustavo Zupak'ın iddiasına göre Flamengo, Mariano ile ilk teması yaptı ve beklemeye geçti.

Flamengo'nun geçen Pazar günü Mariano ile ilk teması gerçekleştirdiği ancak henüz Galatasaray'a teklif yapılmadığı kaydedildi.

BREZİLYALILAR ZOR GÖRÜYOR

Brezilya basını ise Galatasaray ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 32 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılı takımın yüksek bonservis ücreti isteyeceğini ve transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığını belirtti.

2017'de Sevilla'dan 4.25 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Mariano, bu sezon 17 maça çıkarken 2 asist yaptı.

Kaynak: Sporx

Galatasaray , flamengo , Mariano
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