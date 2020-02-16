Galatasaraylı Ryan Donk. Onyekuru ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Ryan Donk, Henry Onyekuru ve Ömer Bayram değerlendirmelerde bulundu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

ONYEKURU: DERBİDE KONSANTRAASYONUMUZ TAM OLMALI

"Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Uzun zaman sonra ilk 11'deydim. Öte yandan taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir galibiyet geldi. Şimdi önümüzde zor bir maç var, konsantrasyonumuz bu maçta olmalı. Bugün Ömer'in performansı iyiydi, o bana katkı sağlıyor. Güzel bir uyumumuz var."

RYAN DONK'TAN DERBİ MESAJI

Karşılaşmanın ardından Ryan Donk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk açıklamasında, "Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor." dedi.

Derbi hakkında ise, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve biz de hazırız" açıklamasını yaptı.

ÖMER BAYRAM: BU SEZON ÇOK İYİYİM

Karşılaşmanın ardından Ömer Bayram yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram açıklamasında, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm" dedi.

