Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması

Garry Rodrigues, transfer söylentilerine cevap verdi. Rodrigues, transfer durumuyla ilgili gelen soruya "Burada her zaman evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada çok mutluyum. O tarz haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." yanıtını verdi.

"ÖNÜMÜZDE 8 FİNALİMİZ VAR"

Trabzonspor maçı hakkında ise "Önümüzde 8 finalimiz var. Trabzonspor da o finallerden bir tanesi. Rakibin adı, kim olduğu önemli değil. Hedefimiz galip gelmek. Galip gelerek, finale giden yolda olumlu bir adım daha atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DERBİSİ GERİDE KALDI"

Galatasaraylı futbolcu, Fenerbahçe maçı ile ilgili gelen soru içinse "Odaklanmamız gerek tamamen Trabzonspor maçı. Fenerbahçe maçı bitti. Onu konuşmamak lazım. Bir puan alındı. Önümüzde Trabzonspor maçı var." dedi.

FATİH TERİM YORUMU

Sarı-kırmızılıların sol kanadı, Terim'in takımın başına gelmesiyle yükselen performansını "Bir futbolcunun iyi bir performans göstermesi için mutlu olması gerekiyor. Hocamız da bunu bana gösteriyor. Herkesin gördüğü gibi çok çok mutluyum. Kişisel hedeflerim var. Hocam bana güven veriyor. Ben bunu fazlasıyla hissediyorum." sözleriyle yorumladı.

NAGATOMO'YU ÖVDÜ

Nagatomo'nun kendisine desteği hakkında konuşan Rodrigues, takım arkadaşı için şunları söyledi: Nagatomo çok iyi bir futbolcu. Çok da iyi bir insan. Herkesle arası çok iyi. Çok tecrübeli ve karakterli bir oyuncu. Benim için önemli yanlarından birisi de hızlı olması.