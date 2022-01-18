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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına kar engeli! Maç ertelendi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına kar engeli! Maç ertelendi

Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor maçına kar engeli. Yoğun kar yağışı altında geçen mücadelenin ilk yarısı zorlukta tamamlandı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçına damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. İlk yarıda oyuncular topu görmekte zorlansa da maçın hakemi karşılaşmayı devam ettirmişti. Maçın hakemi ikinci yarıya çıktı ve top sahada sekmediği için maçı tatil etti.

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesinin ardından hakem Ümit Öztürk ile konuşan Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

İKİNCİ YARIYA ÇIKTI, İPTAL ETTİ
Maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci yarıyı başlatmak için sahaya geri geldi. Maçın topunu eline alan Öztürk, topu sahada sektirmek için deneme yaptı. Top sahada sekmeyince hakem heyetiyle birlikte içeri gitti ve maçı tatil etti. Müsabaka yarın kaldığı yerden 17:00’de tekrar başlayacak.

Etiketler kar engel Yeni Malatyaspor
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