Gervinho'dan korkutan haber geldi

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında ev sahibi ekibi üzen sakatlığın detayları belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 gelip geldi.

Maçın ilk yarısında bordo-mavilileri ekibi üzen bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'un yıldızı Gervinho, mücadelenin hemen başlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fildişili yıldızın acı içerisinde kaldığı gözlemlenirken sağlık görevlileri tecrübeli oyuncuyu sedye ile soyunma odasına götürdü.

Maçı anlatan spiker Barbaros Çıldal, Gervinho ile ilgili ilk gelen bilgilerin ciddi olduğu yönünde olduğunu söyledi.

Maçın ardından Trabzon yerel basınından 61 saat; ilk incelemelere göre Gervinho'nun sağ bacak çapraz bağlarını kopardığını, durumun yarın çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacağını belirtti.