Ghezzal o haberi yalanlayıp, Falcao'yu takibe aldı

Beşiktaş'taki performansıyla göz dolduran ve asist kralı olan Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından transferi hakkında ipuçları verdi.

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalar devam ederken, Galatasaray ve Beşiktaş,

Rachid Ghezzal transferinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Siyah Beyazlı formayla asist kralı olan Ghezzal'ı elinde tutmak isterken, Galatasaray'da kadrosunu Ghezzal ile güçlendirmek istiyor.

Transfer henüz netlik kazanmamışken, Ghezzal'dan çarpıcı bir hamle geldi. Ghezzal, resmî instagram hesabından babasının “Galatasaray’ı istemiyoruz, Beşiktaş ile devam edeceğiz” açıklamalarının yalan olduğunu açıkladı.

Ghezzal, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini kaldırdı. Ayrıca Ghezzal, Galatasaray'ın forveti Falcao'yu takibe aldı.