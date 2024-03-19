  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!

Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!

Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
Güncelleme:

2023 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da kariyerini noktalamıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

8 KUPASI VAR

Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Etiketler antrenör Gökhan Gönül yıldız futbolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor Öyle iddialar var ki... Ramazan'da bu mahallede davul çalınamıyor Dolar, Euro ve altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor Dolar, Euro ve altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor Benzin ve motorine bir kez daha çifte zam geliyor Benzin ve motorine bir kez daha çifte zam geliyor Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Şehit ve yaralılar var Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Şehit ve yaralılar var Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil ''İyi insanlar iyi ki var'' dedirten bu görüntü Türkiye'de çekildi ''İyi insanlar iyi ki var'' dedirten bu görüntü Türkiye'de çekildi İstanbul'da öğrenci yurdunda tecavüz iddiası İstanbul'da öğrenci yurdunda tecavüz iddiası Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarla ilgili yeni detay Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarla ilgili yeni detay 4 ildeki son yerel seçim anketleri açıklandı 4 ildeki son yerel seçim anketleri açıklandı Bungalovda ısıtmalı havuz fantezisi yapanlar sağolsun! Bungalovda ısıtmalı havuz fantezisi yapanlar sağolsun!