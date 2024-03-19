Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
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2023 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Gökhan Gönül, geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'da kariyerini noktalamıştı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.
8 KUPASI VAR
Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
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