Gomis Alex de Souza'yı gözüne kestirdi

Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, 5-0 kazanılan Bursaspor maçında ‘hat-trick' yaparak sıradışı performansını sürdürdü. 23. hafta geride kalırken 20. kez rakip fileleri havalandıran Fransız futbolcu, Galatasaray tarihinde 20 gol barajını geçen üçüncü futbolcu oldu. Milan Baros'u yakalayan Gomis 3 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Mario Jardel'i geride bırakarak sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı olacak.
20 bitti sıra 30'da
Türkiye’de ise bir sezonda ligde 20 gol barajı 16. kez bir yabancı tarafından aşıldı. 32 yaşındaki Senegal asıllı Fransız Gomis, bunu başaran 13. farklı futbolcu olarak tarihe geçti. 23 haftada 20 gol atarak 0.86 gol ortalaması yakalayan başarılı futbolcu, bu performansını sürdürmesi halinde 30 gole ulaşabilir. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı.
23 GOL BARAJINI GEÇEN YABANCILAR
1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 26
1995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 25
1995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 22
1996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 24
1996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 21
2000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 22
2003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 24
2004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 24
2008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 20
2009-10 Makukula Kayseri Portekiz 21
2010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 28
2014-15 Fernandao Bursa Brezilya 22
2015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 26
2015-16 Samuel Eto'o Antalya Kamerun 20
2016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23