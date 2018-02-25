Gomis Alex de Souza'yı gözüne kestirdi

Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, 5-0 kazanılan Bursaspor maçında ‘hat-trick' yaparak sıradışı performansını sürdürdü. 23. hafta geride kalırken 20. kez rakip fileleri havalandıran Fransız futbolcu, Galatasaray tarihinde 20 gol barajını geçen üçüncü futbolcu oldu. Milan Baros'u yakalayan Gomis 3 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Mario Jardel'i geride bırakarak sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı olacak.

20 bitti sıra 30'da

Türkiye’de ise bir sezonda ligde 20 gol barajı 16. kez bir yabancı tarafından aşıldı. 32 yaşındaki Senegal asıllı Fransız Gomis, bunu başaran 13. farklı futbolcu olarak tarihe geçti. 23 haftada 20 gol atarak 0.86 gol ortalaması yakalayan başarılı futbolcu, bu performansını sürdürmesi halinde 30 gole ulaşabilir. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı.

23 GOL BARAJINI GEÇEN YABANCILAR

1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 26

1995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 25

1995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 22

1996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 24

1996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 21

2000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 22

2003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 24

2004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 24

2008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 20

2009-10 Makukula Kayseri Portekiz 21

2010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 28

2014-15 Fernandao Bursa Brezilya 22

2015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 26

2015-16 Samuel Eto'o Antalya Kamerun 20

2016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23