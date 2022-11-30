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Göztepe-Altay maçı soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Göztepe-Altay maçı soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
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İzmir'de Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle mahkemeye sevk edilen 19 taraftar tutuklandı. 

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasında uzun süre hafızalardan çıkmayacak skandallar yaşanmıştı. Müsabakanın 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye atılan işaret fişeği, bir kişiye isabet etmişti. Yüzüne gelen işaret fişeği sonrasında yaralanan Mehmet Çakır, sedye ile ambulansa taşınmıştı.

KALECİYE SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bu esnada sahaya giren bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direğiyle vurmuştu. Nihat Aydın isimli saldırgan, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İŞARET FİŞEKLERİNİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ İÇERİ SOKMUŞTU

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada işaret fişeklerini, özel ambulans şirketi şoförlerinin maç günü saat 16.34'te içeriye soktuğu belirtilmişti.

ŞÜPHELİLERİN 19'U TUTUKLANDI

Bu olayların ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Etiketler göztepe altay tutuklama
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