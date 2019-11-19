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  4. 19 Kasım 2019 20:21

Göztepe'nin yeni stadının koltuk montajlarına başlandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yapımı devam eden stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı.

Göztepe'nin yeni stadının koltuk montajlarına başlandı
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Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılması planlanan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar sürerken, ilk olarak kale arkası tribünündeki koltuklar monte edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Emir, Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan ve Ege Özkayımoğlu da koltuklara oturan ilk isimler oldu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

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Göztepe , çatışma sürüyor... , Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
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