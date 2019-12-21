Guilherme'den transfer açıklaması

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından transfer söylentilerine yanıt verdi.

Süper Lig'in büyükleriyle adının anılmasının mutluluğunu yaşadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Büyük takımlarla isminin anılması güzel, Malatya ile kontratım devam ediyor. Ocak ayında ne olacağını göreceğiz. Ben takıma gol ve asistlerle katkı yapmak, üst sıralara taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Malatyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Guilherme, bu sezon 22 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

