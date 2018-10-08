Guti'den Türkiye açıklaması

Guti, Beşiktaş'ı tercih etme sebeplerini açıklarken Şenol Güneş'in kendisine pozitif katkı sağladığını dile getirdi.

İlk olarak Beşiktaş'ı seçme sebebini ve siyah-beyazlı takımdaki günlerini anlatan Guti ''Kendimi geliştirmeye devam etmek ve en kısa sürede bir takımın başına geçebilmek için Türkiye'ye gitme kararı aldım. Aceleci olmak istemiyorum. İçerisinde bulunduğum durumdan son derece memnunum şu an. Futbolda asla ne olacağını bilemezsiniz. Burada çok tecrübeli ve büyük bir teknik adamla çalışıyorum. Bana pozitif katkısı oluyor. Uzun yıllar Beşiktaş ya da Türkiye'de kalacağımı söyleyemiyorum ancak şu an önceliğim burası'' ifadelerini kullandı.

Eski takımı Real Madrid hakkında da kısa bir değerlendirme yapan Guti, Lopetegui'ye sabır gösterilmesi gerektiğini ''Real Madrid sabırlı olmalı. Lopetegui İspanya'da harika bir hoca olduğunu kanıtladı. Real Madrid'de de bunu gösterecek'' sözleriyle dile getirdi.