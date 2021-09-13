  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Halil Dervişoğlu'nun babasından olay Fenerbahçe göndermesi

Halil Dervişoğlu'nun babasından olay Fenerbahçe göndermesi

Halil Dervişoğlu'nun babasından olay Fenerbahçe göndermesi

Sarı kırmızılı takımda forma giyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Transferde döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak bir kez daha kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Trabzonspor maçında ikinci golün asistini yaparken babasından imalı bir paylaşım geldi.

"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." notunu düştü.

 

Etiketler Galatasaray halil dervişoğlu sosyal medya fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü
Ozan Güven’in son hali şaşkına çevirdi
Dolar kuru için korkutan tahmin
AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür
Süper Lig'ten Şenol Güneş'e sürpriz teklif
Hurdalıktan aldığı 1964 model Volkswagen T2'yi öyle bir yeniledi ki...
''Günlük 200 liraya çalışacak eleman bulamıyoruz''
Marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı
Çok Güzel Hareketler Bunlar’da deprem! 19 oyuncu birden ayrıldı
Kiralık ev bakanların vay haline! İşte il il fahiş zamlı kira fiyatları