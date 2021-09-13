Halil Dervişoğlu'nun babasından olay Fenerbahçe göndermesi

Sarı kırmızılı takımda forma giyen Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Transferde döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak bir kez daha kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Trabzonspor maçında ikinci golün asistini yaparken babasından imalı bir paylaşım geldi.

"HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." notunu düştü.